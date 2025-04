Käru – küla keset tasast Eestimaad

Foto: Siiri Merila-Hubbard ​

Käru on ka kultuuripesa ja muuseumist on saanud kohaliku vaimuelu süda. Minu külaskäigu päeval tulid siia särasilmsed kohaliku kooli lapsed kohtuma filmikriitik Tristan Priimägiga ja vaatama-analüüsima filmi. Aeg-ajalt on muuseumis loengupäevad ja näitused.

Kärus on muudki

Keset alevikku leian tagasihoidliku, kuid uhkena seisva kollase kuuega Käru kiriku. Käru kirik pole teab mis vana, ehitatud 1860ndatel endise kiriku asemele. Tornikell on dateeritud varasemasse aega, aastasse 1771.

Foto: Siiri Merila-Hubbard

Kiriku restaureerimistööde käigus leiti tornis olevast munast mesilaspesa. Mesilased pääsesid tornimunasse läbi teise maailmasõja ajal tekitatud kuuliaukude. Kiriku teeb eriliseks ka teadmine, et pühakoda on üks väheseid puukirikuid Eestis ja ainuke säilinud puidust pühakoda Järvamaal. Kirikus on teenistused iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval, igasuvine külaline on olnud ooperilaulja Pille Lill.

Lisaks muuseumile ja kirikule on Kärus igapäevaseks (maa)eluks tarvilik olemas: siin on raamatukogu, 6klassiline kool, lasteaed, rahvamaja, raudtee- ja bussipeatus. Keset küla on suur roheline hoone, Käru kõrts. Näen ka viita, mis suunab perearstikeskusesse. Avastan kiusatusele vastupandamatu, väga toreda tekstiili- ja käsitööpoe „Siksak”. Alevi servas on maaliline järv.