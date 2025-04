Uuenesid ravivõimalused haruldaste ja raskete haiguste ravis

Osteoporoosi raviks lisandus ravim nimega Sondelbay (toimeaine teriparatiid), mida kasutatakse viimase rea ravimina, kui teised ravivõimalused pole andnud piisavalt tulemust. „Tegemist on patsientide seas vägagi oodatud ravimiga, mille toimemehhanismiks on osteoblastide stimuleerimine ja uue luukoe moodustumise soodustamine. Patsientidel, kellel juba on anamneesis selgroo lülimurd, on suurem risk järgmiseks lülimurruks ning senini puudusid neil efektiivsed ravivõimalused. Ravi maksimaalne kestus on kaks aastat ning oleme hinnanud, et aastas vajab seda ravimit Eestis ligemale 100 inimest. Seega on esimesel aastal ravimi eeldatav kulu Tervisekassale umbes 100 000 eurot,“ ütles Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete teenusejuht Getter Hark.

Haruldase sapiteede vähi raviks on alates aprillist võimalik kasutada ravimit Pemazyre (toimeaine pemigatiniib), mis on alternatiiv keemiaravile. Uus ravim võib pikendada patsientide elulemust praeguselt keskmiselt kuuelt kuult kuni pooleteise aastani. Ravimikomisjon hinnangul on vajadus efektiivse ja elulemust pikendava ravi järele taotletud sihtgrupis suur ning Eestis vajab ravi hinnanguliselt üks-kaks patsienti, mille mõju eelarvele on küllaltki tagasihoidlik.

Ultraharvikhaiguse paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria raviks lisandus loetellu Fabhalta (toimeaine iptakopaan), mis on esimene suukaudne ravim selle haiguse leevendamiseks. „Seni on ravimid olnud veenisiseselt manustatavad. Uus ravim on aga manustamise osas patsiendile mugavam ning laiendab kuue hetkel ravil oleva patsiendi ravivalikuid, kuid ei too endaga kaasa lisakulu,“ selgitas Hark.