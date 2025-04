Liikumisvabadus algab õigetest abivahenditest

Mugav liikumine algab õigest valikust

„Kuuleme Invaru külastajatelt sageli, et vanadele ja puuetega inimestele mõeldud kaldteed ja muud juurdepääsuvõimalused on paljudes kohtades olemas, kuid ei moodusta ümbritsevaga ühtset tervikut. Kuigi kaldteed ja tänavate äärekivid on paigaldatud tugiraamiga liikleja jaoks mugavalt, ei ole mõni järgnev lõik teekonnal sugugi läbipääsetav,” tõdeb ta.

Olukorra lahendamiseks tuleks Tiido sõnul tugiraami kasutajal koos klienditeenindajaga täpselt läbi mõelda, kus, millal ja kui tihti on tarvis liikumisabivahendit kasutada ning käia koos mõttes läbi võimalikud liikumisteed ja takistused. „Siin on tähtis iga detail – näiteks ka see, millisel pinnasel raami kasutatakse, sest siledale ja kõvemale pinnasele sobivad kitsaste ratastega variandid, pehmemal pinnasel ja muru peal on aga lihtsam liikuda laiemate ja suuremate ratastega tugiraamiga,“ selgitab Tiido.

„Imestan tihti linnapildis raskeid toidukotte kandvaid eakaid nähes, et miks nad ometi endale liiga teevad ja kasvõi rulaatorit või tugiraami ei kasuta? Ometi on neil ju võimalus sellega stabiilsemalt liikuda, vajadusel raami istmel puhkepaus teha ja poekott abivahendi korvi panna,“ mõtiskleb Tiido kasutamata võimaluste üle.

Tugiraami omamine ei ole luksus

Abivahendite hinnad võivad esmalt paljusid ära hirmutada, mistõttu jääb nende soetamine tagaplaanile. Pensionäridel on võimalik oma perearstilt või pereõelt võtta abivahenditõend, mille alusel on võimalik muretseda endale abivahend taskukohase hinnaga. Abivahenditõendi alusel tasub Sotsiaalkindlustusamet 90% vahendi piirhinnast. Populaarne on ka abivahendite üürimine, mis on samuti rahakotisõbralik. “Tugiraam ei ole luksus, vaid igapäevaeluks hädavajalik. Õnneks teeb riigi toetus selle kättesaadavaks,” lisab Tiido.