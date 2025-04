ARVAMUSPLATS Kas me tõesti ei leia kohta aastatepikkustele kogemustele?

Enesejuhtimine ja oma arengu eest vastutuse võtmine on meile pangas väga oluline. Inspireerime kõiki õppima, kõigil on võrdsed võimalused, et oma oskusi arendada. Meile on oluline, et isegi kui töötaja pangast lahkub, oleks tal piisavalt oskusi ja teadmisi, et olla tööturul atraktiivne kandidaat. Seda olenemata vanusest. Täna on meil Swedbankis on üle 400 ametiprofiili ning 55+ vanuses töötajaid jagub eri positsioonidele. Suur osa neist töötab siiski klienditeeninduses ja IT- sektoris, mis on mõneti ka loogiline, sest need on pangas kaks suuremat üksust.