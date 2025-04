Puugid on liikvel! On aeg end puukentsefaliidi vastu vaktsineerida!

Terviseameti andmetel on puukentsefaliidi juhtumite arv viimastel aastatel tavapärasest kõrgem olnud ning kui 2021. aastal registreeriti 82 juhtu, siis 2023. aastal oli haigestumisi juba 209. Möödunud aastal õnnestus kasvutrend peatada ning juhtude arv taas langes. Terviseameti nakkushaiguste ja epidemioloogia osakonna peaspetsialist Maria Vikentjeva ütleb, et tõenäoliselt on langus seotud vaktsineerimishuvi kasvuga. „Vaktsineerimine on tõhus ning aitab puukentsefaliiti haigestumust vähendada. Kui 2023. aastal vaktsineeris end üle 68 000 inimese, siis eelmise aastal oli neid juba üle 103 000. See on tubli saavutus,“ rääkis Vikentjeva.