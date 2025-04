Sotsiaalkomisjon kiitis heaks elulõpu tahteavalduse

Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis esmaspäeval täiskogusse esimesele lugemisele seaduseelnõu, mis võimaldab patsiendil loobuda elu pikendavatest tervishoiuteenustest. Tahteavaldusega ei ole võimalik soovida eutanaasiat ega abistatud enesetappu.

Komisjoni esimehe Signe Riisalo sõnul peab riik aitama tagada, et iga inimese elu lõpp oleks väärikas ning korraldatud tema soove, veendumusi ja väärtusi silmas pidades. „Elulõpu tahteavalduse märkimine terviseinfo süsteemi sündis osapoolte pika ja põhjaliku koostöö tulemusel eesmärgiga vähendada inimeste asjatuid kannatusi. Ühelt poolt saavad patsiendid nüüd õiguse arsti nõustamise järel loobuda elu pikendavatest terviseteenustest, teisalt saavad arstid kindlustunde, et ravi lõpetamine on ka tõesti patsiendi soov,“ sõnas ta.

Riisalo täpsustas, et seni ei jõudnud info notariaalselt kinnitatud sooviavaldustest sageli arstideni, kuna see ei kajastunud tervise infosüsteemis. „Eelnõu suur väärtus on see, et iga arst hakkab nägema patsiendi soove infosüsteemi vahendusel,“ sõnas Riisalo.

Komisjoni aseesimees Riina Solman märkis, et inimestel on oma elu lõpu üle otsustamisele väga erinevad vaated, teema tekitab poleemikat ning läbi on vaja arutada väga palju nüansse.