TERVISLIK TOITUMINE Miks inimene vajab köögivilju, puuvilju ja marju?

Kõigepealt tuleks rõhutada, et neid võiks süüa toidupüramiidi viiest põhitoidugrupist koguselt kõige enam. Teisisõnu, neid tarbitakse enamasti vähem, kui oleks vajalik.

Miks siis on nad väga vajalikud?

Valkude suurema sisalduse tõttu panustavad kaunviljad oluliselt taimset päritolu valkude andmisse ja seetõttu on neil tähtis roll vanemaealiste suurenenud valguvajaduse katmises. Kaunvilju võib süüa ka rohkem kui soovitatud, seda siis teiste köögiviljade arvelt, kuid neid tuleb varieerida. Kaunviljade tarbimist suurenda järk-järgult, et organism nendega harjuks. Ka kiudainete sisaldus on kõige suurem kaunviljades. Kiudained koos piisava koguse veega (3–4 klaasi päevas) ja liikumine aitavad hoida seedimise korras ning vähendada kõhukinnisust.