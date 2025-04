TERVIS Andropaus – meeste varjatud, kuid pikk üleminekuaeg

“Meestel on hormoonide tootmise langus aeglasem ja pikaajalisem protsess kui naistel,” selgitab Meliva uroloog Mare Leht. Kui naistel toimub menopausi ajal hormonaalne muutus kiiresti ja selgete tunnustega, siis meeste puhul on see märgatavalt hajusam ning kõiki mehi see tingimata ei puuduta.

Erinevalt menopausist, mis mõjutab kõiki naisi, ei koge kõik mehed andropausi. “Testosteroonitase hakkab meestel langema 30.–40. eluaasta paiku umbes 1–2% aastas. 75. eluaastaks on mehel järel umbes 70% testosteroonitasemest, mis tal oli 25aastasena.” Samas lisab tohter, et paljudel meestel ei pruugi olla selgeid sümptomeid, sest ka madalam testosteroonitase võib jääda normaalväärtuste piiridesse.

Meeste vaikiv kriis

Sageli märkavad andropausi sümptomeid esimesena just lähedased. “Tihti on see abikaasa, kes paneb mehele arsti juurde aja kirja, sest mees ise loodab, et see lihtsalt läheb üle,” räägib uroloog. Toetus ja avatud suhtlus on siinkohal võtmetähtsusega.