EESTI Valgejõe – pika ajalooga paik, kus tuult mõõdetakse labidates

See oli kunagine Valgejõe metskonna kontorihoone otse küla keskel teeristis. Aastaid seisis maja tühjana. Otsisid nad oma kodu üle terve Eesti, vaatasid mitmeid kohti, kuni astusid siia sisse äratundmisemotsiooniga, kuid hind käis esialgu üle jõu. Lõpuks metskonnamaja hind langes ning koos abikaasa Allan Alaküla ja poegade Gregori ja Gabrieliga said nad Valgejõe kogukonna liikmeteks.

Metskonna ajalugu meenutavad 28 erineva kujuga labidat kõrvalhoone seinal, neid kasutati metsatöödel. Tiina selgitab, et koos majaga said nad ka erilise mikrokliima, nii öelda külmaküla. Kõigepealt on siin tänu selgelt tuntavale hoovusele ühe kraadi võrra jahedam ja seetõttu valib ta istutamiseks varased juurviljad, sest septembri algus toob nende aeda juba tuntava jahenemise. Kui aga tulevad tugevad tuuled, siis mõõdavad nad seda labidates. Kui maha kukub kaheksa labidat, siis võib öelda, et tegu on tormituulega, kui ainult kuus, siis on lihtsalt tugev tuul.