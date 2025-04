ELULUST Eesti staažikaim majandusteadlane Heido Vitsur: “Mul on püsiv huvi elu vastu!”

Matemaatika on ju majanduse üks aluseid.

Ongi nii. Ja tegelikult, kui ma läksin majandust õppima, teadsin juba ette, et matemaatika õppimine tuleb mulle kasuks. Tänu sellele, et ma veidi üle aasta ülikoolis matemaatikat tudeerisin, oskan ma trende peas kokku panna. Palju paremini, kui minust parema majandushariduse saanud ökonomistid ja teised ühiskonnateadlased. Ma saan aru, et funktsioonid võivad olla pidevad, tean, millised on nende kõverad, et nad võivad murduda. Ma tajun seda. Mulle tundub, et ökonomistid neid tavaliselt ei taju, sest nende õppekavas see osa puudub. Kuna olin sõjaväes raadiotehnilises väeosas, siis oli mul kasu ka füüsikateadmistest.