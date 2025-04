60+ aprillikuu number Üleminekuaeg ja rõõmsad rullid

LHV majandusanalüütik Heido Vitsur – mees, kellele töö on hobi ja kelle matemaatikaoskused aitavad majandusmaailma paremini näha. 81aastane majandusteadlane väidab, et tal on püsiv huvi elu vastu. “Ma ei ole kunagi kaotanud uudishimu, et mida toob järgmine aasta. Jube kahju on, kui ei saaks teada, mis juhtub pärast 2032. või 2042. aastat, kuhu see elu välja tüürib,” räägib Heido Vitsur ajakirja 60+ värskes numbris.

Andropaus ehk meeste üleminekuaeg on nähtus, millest räägitakse vähem kui menopausist, kuid mis mõjutab paljusid mehi vanusega seotud hormonaalsete muutuste tõttu. “Meestel on hormoonide tootmise langus aeglasem ja pikaajalisem protsess kui naistel,” selgitab ajakirja 60+ aprillinumbris Meliva uroloog Mare Leht. “Kui naistel toimub menopausi ajal hormonaalne muutus kiiresti ja selgete tunnustega, siis meeste puhul on see märgatavalt hajusam ning kõiki mehi see tingimata ei puuduta.”