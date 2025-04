Lääne-Tallinna Keskhaigla avas uuendatud kardioloogiaosakonna

Haiglal on lähiajal plaanis uuendada Paldiski mnt 68 A-korpuse ja Sõle 23 A-korpuse raamlifte, et tagada võimalus patsientide evakueerimiseks ka tulekahju korral. Lisaks on kavas rajada Merimetsa meditsiinilinnaku territooriumile „Heade mõtete rada“. Samuti planeeritakse naistekliiniku operatsiooniosakonna ja vastuvõturuumide uuendustöid, mille ehitusega on kavas alustada hiljemalt järgmise aasta alguses.