Suukuivus vanemas eas – nähtamatu probleem, mis mõjutab kogu tervist

Mida varem mõistetakse hea suuhügieeni olulisust, seda väiksem on risk vanemas eas suuga seotud probleemide tekkeks. „Kui on olnud aastaid väga kehv suuhügieen, võivad tekkida ägedad igemepõletikud ja parodontiit, mis võib päädida sellega, et kaotatakse kõik enda hambad,“ tõdeb Pärnu Meie Benu apteegi proviisor-juhataja Margot Lehari, rõhutades ka seda, et suuhügieen mõjutab ka oluliselt inimese üldist tervist.

Hambad muutuvad tundlikuks

„Vanemas eas igemed taanduvad ja hambakaelad muutuvad tundlikumaks, samuti ladestub hambakivi kiiremini,“ räägib Lehari. Selle mure leevendamiseks toob proviisor välja erinevaid hõlpsaid lahendusi – nii hambapastade kui ka suuvete näol. „Hambapasta peaks olema fluoriidiga, et hoida hambaid tugevamatena, hambahari väikese peaga ja pehme. Osades hambapastades on antiseptilised ained nagu tsetüülpüridiin ja kloorheksidiin – need ei lase hambakatul koguneda ega nii ruttu ladestuda,“ tutvustab Lehari olulisi aineid sisaldavaid hambapastasid, mille leidmisel saab apteeker klienti abistada.

Tähtis on saada suukuivus kontrolli alla

Paljud inimesed kurdavad vanemasse ikka jõudes lisaks hammaste ja igemete halveneva tervise üle ka suukuivust. „Lisaks spetsiaalsetele pastadele soovitan kasutada suuvett — enne magamaminekut võib suud loputada tundlikele hammastele mõeldud suuveega,“ sõnab apteeker. „Suukuivuse käes kannatajatele on abiks niisutav suuvesi, mis leevendab kuivustunnet suus. Rohke hambakivi kuhjumise ja igemepõletiku korral sobib igapäevaseks kasutamiseks antiseptiline suuvesi,“ jätkab ta.