Kuidas sina tahad vananeda? Uus näitus „Hüvasti, noorus!“ avab kaardid

Näitus avab vananemisega seotud teemaderingi ning tuletab meelde, et vananemine on loomulik muutus, mis vajab mõistmist ja teadlikku tegelemist.

Nende inimeste intervjuud ja tabavad tsitaadid loovad näitusele emotsionaalse tausta, mille foonil annab näitus vastuseid eksistentsiaalsetele küsimustele: miks me vananeme, kuidas vananemisega toime tulla ja kuidas eluviisiga oma bioloogilist vanust mõjutada.

„Praeguseks teame, et vananemismuutuste kiirus ja sellega toimetuleku kunst on suuresti seotud inimese elu- ja mõtteviisiga. Aktiivsus, vaimsed tegevused, tähendusrikkad suhted ja elurõõm aitavad kauem head vormi säilitada,“ ütles näituse kuraator Ülle Kask. „Seepärast võiks vananemisega võitlemise asemel keskenduda vanusega kaasnevate haiguste ennetamisele ning eluterve mõtlemise hoidmisele. Loodame, et iga näitusekülastaja leiab siit mõne idee, mis aitab vananemist näha uue nurga alt ja pigem ikka positiivselt.“