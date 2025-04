Jämesoolevähi varajane avastamine: kas lihtne vereproov asendab kolonoskoopiat?

Kuigi uued diagnostikameetodid arenevad kiiresti, on regulaarne sõeluuring praegu parim viis jämesoolevähki varakult avastada. „Kui kuulute riskirühma, siis ei tasu kolonoskoopiat karta – see on ohutu ja tõhus meetod,“ kinnitab dr Kõiva. „Tulevikus võivad uued tehnoloogiad muuta sõeluuringud mugavamaks ja kergemini kättesaadavaks, kuid tänase seisuga on kolonoskoopia parim diagnostikavahend.“

Kogemuslugu

Jämesoolevähi sõeluuring päästis 55aastase Sveni suuremast ohust

Oli 2022. aasta. Eelnenud aasta lõpus olid sagenenud vaevused: soolestik töötas ebakorrapäraselt, esines kõhukrampe ja „hääli“, mis viitasid seedimisele. Arvasin, et põhjuseks ei saa olla kroonilised soolepõletikud, bakteriaalne ülekasv, talumatused, allergiad ega hormonaalsed häired. Pidasin tõenäoliseks ärritunud soole sündroomi. Jämesoolevähk ei tulnud mulle kordagi mõttesse.

Olin 52aastane mees, heas vormis ja elasin tavalist elu. Jah, stressi oli tol perioodil palju ja hiljuti olin kogenud äärmist üleväsimust. Kui perearst soovitas teha kolonoskoopia, tundus see mulle liialdusena. Mul polnud väljaheites verd, perekonnas polnud teada vähijuhtumeid, elasin tervislikult ja olin ka kaalust alla võtnud. Ent perearst jäi endale kindlaks: üle 50aastastel soovitataksegi sõeluuringut. Mis mul kaotada oli?

Kolonoskoopia ettevalmistus oli talutav: natuke paastumist, sagedamini tualetis käimist. Protseduur ise oli sujuv. Arst selgitas rahulikult, mis ees ootab. Võisid ekraanilt ise protsessi jälgida või mõtteid mujale viia. Olen lugenud, et kolonoskoopia on talumatu – mina seda nii ei hindaks. Muidugi on valulävi ja ebamugavustunne igaühel erinev, kuid minu kogemuse järgi ei olnud see ebamugavam kui hambaarsti külastus.

Minul leiti kaks väikest polüüpi – vaid kahemillimeetrised. Need eemaldati kohe protseduuri käigus ja hingasin kergendatult. Umbes nädala pärast helistas arst ja kinnitas, et need olid tubulaarsed adenoomid, millel esines kerge düsplaasia. See tähendab, et aja jooksul võinuks neist kujuneda vähk.

Mõtlesin, et kui ma poleks uuringule läinud, oleksin võib-olla mõne aasta pärast seisnud silmitsi tõsise diagnoosiga. Tänaseks on mu seedehädad kadunud ja olen tänulik, et kuulasin perearsti. See polnud lihtsalt üks protseduur – see oli elupäästev otsus.