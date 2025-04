Aprilli kõrgemad pensionid jõuavad saajateni 7. aprillil

Sotsiaalkindlustusameti pensionivaldkonna juht Alla Himma tuletab meelde, et 5. aprill on sel aastal laupäevane päev. „Aasta algusest kehtib uus kord – kui see kuupäev satub nädalavahetusele, tehakse väljamaksed järgmise kahe tööpäeva jooksul. Seetõttu kantakse aprillis pensionid ja sotsiaaltoetused üle esmaspäeval, 7. aprillil.”