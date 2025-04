Kõige rohkem osalesid vähi sõeluuringutel Võrumaa ja Jõgevamaa inimesed

Rinnavähi sõeluuringule kutsutuid oli enam kui 104 000, kellest uuringule tuli üle 67 000 ehk 65 protsenti. Osalusmäär jäi võrreldes 2023. aastaga samale tasemele, ent sihtrühma laiendamise tõttu tehti võrreldes varasema aastaga üle 9000 mammograafilise uuringu rohkem. Enim osalesid sõeluuringus 50aastased, vähem osalejaid oli lisandunud vanuserühmades ehk 70- ja 74aastaste hulgas.

Maakondadest oli kõrgeim osalusmäär Hiiumaal 74 protsendiga, Saaremaal 72 protsendiga, Jõgevamaal 72 protsendiga ja Põlvamaal 71 protsendiga. Vähem osaleti Ida-Virumaal, Valgamaal ja Harjumaal, kus osalusmäärad olid vastavalt 56, 60 ja 64 protsenti. "Huvitaval kombel haaravad just nende maakondade naised, kus käib vaid mammograafiabuss, sõeluuringu võimalusest rohkem kinni. Suurtes linnades nagu Tallinn ja Narva osalevad aga naised sõeluuringul vähem, kuigi aastaringselt on see võimalus haiglates olemas," märkis Maria Suurna.

Sõeluuringud ka ravikindlustamata inimestele

Juba alates 2021. aastast oodatakse sõeluuringutele kõiki sõeluuringu sihtrühma kuuluvaid inimesi, sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus või mitte. Tervisekassa katab kõigil sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel vajaduse korral ka lisauuringute ja ravi kulud. Kahjuks osalevad ravikindlustamata inimesed sõeluuringutes märgatavalt vähe.

"Kui vähieelsed seisundid või vähk avastatakse sõeluuringul, siis elavad inimesed kauem ning nende ravi on kergem. See on hea võimalus kõigile osalejatele, kes saavad Tervisekassa rahastusel kiiresti kõik vajalikud uuringud ja lisauuringud ning kui vaja, siis ka ravi," sõnas Maria Suurna Tervisekassast.

Tervisekassa ja TAI juhivad tähelepanu, et e-posti teel saavad kutse kõik sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on meiliaadress isikukood@eesti.ee suunatud isiklikule meilile või rahvastikuregistrisse on märgitud isiklik meiliaadress. Sõeluuringul osalemiseks ei pea aga personaalset kutset ootama, vajalik kutse-saatekiri on kõigil terviseportaalis olemas.

Tänavu kutsutakse tasuta sõeluuringutele üle 200 000 mehe ja naise. Rinnavähi sõeluuringule oodatakse naisi sünniaastatega 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973 ja 1975. Osalemiseks tuleb broneerida aeg terviseportaalis terviseportaal.ee või helistage endale sobivasse tervishoiuasutusse.

Emakakaelavähi sõeluuringule oodatakse naisi sünniaastatega 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995. Osalemiseks tuleb broneerida aeg terviseportaalis terviseportaal.ee või helistage endale sobivasse tervishoiuasutusse. Soovi korral saab sõeluuringuproovi võtta ka kodus, tellides endale kodutesti hpv.kliinikum.ee.

Soolevähi sõeluuringule oodatakse mehi ja naisi sünniaastatega 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 ja 1967. Osalemiseks tuleb võtta ühendust oma perearstikeskusega ja registreerida end pereõe vastuvõtule.

Täpsem info 2015.–2024. aasta osalusmäärade kohta on leitav Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika andmebaasist.