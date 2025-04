Tartu kirurgid tegid Baltimaade esimese pulsilaine ablatsiooni

„Euroopas arvatakse olevat ligikaudu 11 miljonit kodade virvendusarütmiaga patsienti, millele lisandub igal aastal kuni 900 000 juhtu. Seetõttu on kodade virvendusarütmiat nimetatud globaalseks epideemiaks, mida seostatakse üldise rahvastiku vananemise, krooniliste haiguste lisandumisega, stressitaseme tõusuga ja muuga. Soomes on kodade virvendusarütmiaga ligi 200 000 patsienti, seega Eestis kuni 50 000. Täpset arvu ei teata, kuna paljudel puuduvad haigusnähud,“ kirjeldas südamekliiniku rütmihäirete osakonna juht doktor Rain Paju.

Südame rütmihäireid on kaasaegsete diagnostikavahendite abil võimalik diagnoosida ja seeläbi ravida varakult. Ravi eesmärk on vältida haigusega kaasnevaid tüsistusi, millest kõige ohtlikumaks on ajuinsult. Enamikele patsientidele määratakse medikamentoosne ravi, mille tulemusel nad on asümptomaatilised ja kaitstud trombembooliliste tüsistuste eest. Probleemiks on nooremad, töövõimelised patsiendid, kes enamasti tunnetavad häireid ja kelle puhul tablettravi pole küllaldane sümptomite leevendamiseks ega ka rütmihäirete taaskordumise ärahoidmiseks. Ravita ei tohiks jääda ka eakamad, heas füüsiliselt vormis ja toonuses patsiendid.