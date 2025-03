Eesti arstidel valmis maailmas ainulaadne juhis rinnavähi ennetamiseks

Eelretsenseeritud teadusajakirjas Cancers ilmunud juhis annab tõenduspõhised soovitused selle kohta, kus ja kuidas rakendada PRS-testimist igapäevases tervishoius, et toetada rinnavähi personaliseeritud ennetust ja sõeluuringut. Nimelt analüüsib PRS paljude geenivariantide kogumõju, et hinnata täpsemalt naise personaalseid riske haigestuda rinnavähki. Personaalse rinnavähiriski hindamine on oluline täpsema ennetuse ja sõeluuringu rakendamiseks, mille eesmärk on rinnavähist tingitud suremuse vähendamine. Kuigi PRS-testimine on juba piiratud kujul tervishoius kasutusel, on seni puudunud tõenduspõhiselt läbi analüüsitud juhised selle laiemaks rakendamiseks. Juhise avaldamine loob võimaluse liikuda edasi riskipõhise ja personaliseeritud rinnavähi ennetuse ja sõeluuringu suunas.