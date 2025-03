Soovitakse ilusat kirstu, mitte lihtsalt puidust kasti

Kirst jahimehele maalitud metsaga

Inimesed on juba Karin Poschile edastanud erinevaid ideid: „Üks inimene ütles, et kirst lahkunud jahimehele sellele maalitud metsaga oleks tore. Teine ütleb, et ta on tuvifänn ja tahaks, et tema kirstu kaunistaksid tuvid. Fantaasia on tegelikult peaaegu piiramatu. Rääkisime ka sellest, et võiksime teha kollaaži kohalike motiividega,“ arvab hobikunstnik. Ta võib ette kujutada kõike, välja arvatud juhul, kui see muutub lugupidamatuks.