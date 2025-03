Välismaal töötamine ja Eesti pension: mida pead teadma, et tulevikus pension ei kannataks?

Välismaa maksuresidentidel soovitab Kaire​ Peik juba kaaluda kohalikke võimalusi pensioniks investeerida. Hea näide on Saksamaa tööandjapension, kus töötaja panustab maksuvabalt 4% sotsiaalmaksuga maksustavast palgast ja paljudel juhtudel lisab ka tööandja omalt poolt täiendava panuse, mis teeb sellest atraktiivse võimaluse.

Erinevatel riikidel eri süsteemid

Kui II ja III samba puhul saab raha kasvama jätta, siis riiklik vanaduspension ehk I sammas toimib teistmoodi. See põhineb Eestis kogutud pensioniõiguslikul staažil ja tasutud sotsiaalmaksul, mistõttu võib välismaal töötamine selle suurust otseselt mõjutada. Kehtib üldpõhimõte, et Eesti riik maksab mujal maailmas elavale inimesele pensionit, kui tal on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.