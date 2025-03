Keskmine pension tõusis 43 euro võrra

„Eesti eakad väärivad kindlustunnet ja väärikat vanaduspõlve. Pensionide igakevadine indekseerimine on aidanud kaasa, et pensionisüsteem oleks jätkusuutlik ning aitaks vanemaealistel elukalliduse tõusuga toime tulla,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Eesti vanemaealiste sissetulek on paraku Euroopa viimaste seas – 2023. aastal oli Eesti vanemaealiste (65+) mediaan netosissetulek jagatuna tööealiste (18–64) mediaan netosissetulekuga 55% ja Euroopa Liidus keskmiselt 86%. 2024. aastaks on Eesti näitaja tõusnud 61%-ni. Signe Riisalo lisas, et viimastel aastatel on pensione regulaarselt tõstetud - 2023 aastal tõsteti pensione 13,9% ning 2024. aastal 10,6%. „Eakate olukorra kindlustamiseks on valitsus kehtestanud pensionäridele ka kõrgema tulumaksuvabastuse piiri, milleks on 776 eurot,“ ütles sotsiaalkaitseminister.