Pensionile jäämist plaanitakse võimalikult kaua edasi lükata

Pensionipõlve planeerimine on osa rahatarkusest. See tähendab valmidust langetada juba tööturule sisenedes tähtsaid otsuseid. Vallistu ütles, et igal inimesel võiks pensionieas olla võimalus tegeleda asjadega, mis talle päriselt olulised on. Paraku loodab suur hulk Eesti elanikest jätkuvalt riiklikule pensionile, mis moodustab analüüsidele tuginedes tulevikus napilt kolmandiku keskmisest palgast. „Pilti ilustamata piisab sellest üksnes baasvajaduste rahuldamiseks. Ometi on Eesti inimestel pensioniikka jõudes elada jäänud veel ligi 15 aastat, mis võiksid mööduda väärikalt. See eeldab rahalise puhvri olemasolu, mida pole üldiselt võimalik ehitada paari aastaga, vaid nõuab pikemat panustamist,” ütles Vallistu.