Kuidas avastada Parkinsoni tõbi varem?

Parkinsoni tõbi mõjutab ligikaudu kolme protsenti üle 65aastasest elanikkonnast, kujutades endast märkimisväärset koormust tervishoiusüsteemile. Tegemist on neuroloogilise haigusega, mille haigusnähud avalduvad ja süvenevad aastate jooksul. Värskest ajakirjas Movement Disorders Clinical Practice avaldatud teadustööst selgub, et uuritud kombineeritud lähenemine parandab oluliselt Parkinsoni tõve riski tuvastamist ning et kõrge geneetilise riskiskooriga inimestel on kuuekordne haigestumisrisk.