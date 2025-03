Pensionitarkuse konverents: Kuidas tagada muretu pensionipõlv?

Võlglaste hulk on murettekitav

Eichhorst andis ülevaate eestlaste võlanõuete statistikast ning märkis, et võlglaste hulk on murettektitav, kuid ajas üpris stabiilne. Eichhorst soovitas raha kogumise motivatsiooniks kõrvutada tänased tulud-kulud välja makstava reaalse pensioni summaga. „Analüüsi, kas sul on sellise pensioniga täna võimalik ära elada? Kui ei, siis on aeg muutusteks,” lisas Eichhorst. Ka oli jutuks, milline on võla teekond ning inimese tegevusetus selle pikendamisel. Kõneleja andis näpunäiteid, millistest sammudest võla likvideerimisel alustada ja kuidas sealt edasi liikuda säästmise suunas.

Pensionipõlvele mõtle varakult

Arengutreener, koolitaja ja ettevõtja Killu Kolsar ning investeerimisblogija, makromajanduse ja rahatarkuse jagaja (Rahatreener) Martin Korjus arutlesid, miks pensionipõlve planeerimist võiks alustada viivitamatult ja võimalikult vara. „Alustuseks on oluline teada, kui suured on igakuised kulud ja need peaksid olema kindlasti väiksemad kui tulud,” märkis Korjus. Killu Kolsar märkis, et igaüks peaks suutma vastata oma „miks” küsimusele ehk milline on minu rahaline mõtteviis ja kas see toetab minu hakkama saamist täna, aga ka tulevikus. Veel arutlesid noored esinejad, miks on oluline rahatarkusega tegeleda isegi siis, kui sul pole tuleviku perspektiivi ja soov on elada hetkes. „Kui sa oma tulevikku soovid muuta, peaksid mõtlema, milline see tulevik on ja kas enda tulevikku kontrollin ma ise või teeb seda keegi teine,” arutleti üheskoos.