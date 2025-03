Teabepäev aeglaselt ja valutult kulgevast haigusest, mis põhjustab nägemiskahjustuse

Silmahaigus glaukoom ehk roheline kae on väga raske krooniline haigus. Tartu Ülikooli oftalmoloogia kaasprofessor ja TÜ Kliinikumi silmakliiniku arst-õppejõud Kuldar Kaljurand ütles, et haiguse mitte ravimine võib lõppeda pimedaks jäämisega. „Glaukoomi sümptomid edenevad aeglaselt ja jäävad väga sageli nähtamatuks. Haigus kahjustab silma nägemisnärvi ja see kahjustus kulgeb valutult. Seega on glaukoom tõeliselt salakaval – aeglaselt ja valutult kulgev haigus, mis põhjustab pöördumatu nägemiskahjustuse,“ selgitas ta.

Üks haiguse alavorme on äge glaukoomihoog. Sel juhul tõuseb silma siserõhk kiiresti ja väga kõrgete näitudeni. Selline kiire rõhu tõus on valulik ja põhjustab ka tuntava nägemisteravuse languse.

Glaukoomi ravimiseks langetatakse silma siserõhku. „Selleks on meil ravimid, laserprotseduurid ja kirurgiline ravi. Kõik need ravivõtted on rõhu langetamiseks. Silma siserõhu langetamine ei ravi glaukoomist terveks, vaid hoiab haiguste kulgu kontrolli all,“ selgitas doktor Kuldar Kaljurand ja lisas, et praktikas tähendab see elukestvat ravi.