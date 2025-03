Elron kergitab rongipiletite hindu

„Oleme tähelepanu pööranud sellele, et kaugliinide pikemad reisid oleksid taskukohased. Näiteks Tallinn–Valga ja Tallinn–Koidula reisid muutuvad senisest soodsamaks,” rääkis Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Alates 1. märtsist muutuvad hinnad ka linnalähiliinide 1. tsoonis, kus täispileti hind on e-kanalitest ette ostes 2 eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 20 senti kallim. Rongist ostes maksab 1. tsooni pilet 2 eurot ja 10 senti. Hind jääb aga samaks 2.–5. tsoonis.

Hindade muutumine on tingitud nii raudteetaristu kulude tänavusest tõusust kui ka rongireiside pakkumiseks vajalike teenuste ja kaupade hinnatõusust.

30protsendise sooduspileti kasutamise õigus on Elroni rongides kuni 19aastastel ja üle 65aastastel inimestel, õpilastel, üliõpilastel, pensionäridel, osalise või puuduva töövõimega inimestel, üle 17aastastel raske või keskmise puudega inimestel, kuni 16aastase puudega lapse saatjatel ning sügava puudega inimese saatjatel.

Soodustused ei kehti rongi esimeses klassis, mis tähendab, et sooduspileti kasutamise õigusega inimene peab esimeses klassis sõitmiseks siiski täispileti ostma.

„Oluline muudatus on ka see, et parimate hindadega pakkumised leiab vaid Elroni e-kanalitest pileteid ette ostes. Rongist saab osta pileteid alati vastavalt kehtestatud hinnakirjale,” ütles Betlem.