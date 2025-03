Eestlasi kütkestav tööstusajalugu ilmus raamatuna

60+ lugeja on suur ajaloohuviline

Autor Anne Ruussaar on raamatututvustuses kirjutanud, et Eesti majanduselu on alati otseselt sõltunud poliitilistest jõujoontest. Mõjukate suurriikide koosseisu kuulumine ning oma riigi loomine ja taasloomine on kaasa toonud nii ettevõtete sündi ja kasvu kui ka kahanemist ja hääbumist. Samas on just väiksus ja piiratud loodusressursid ning geograafilisest asendist tulenevad poliitilised tõmbetuuled sundinud siinseid ettevõtjaid mobiilsemalt tegutsema ja muutustega kiiremini kohanema.