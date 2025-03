Pulsi mõõtmine randmelt võib päästa elu

Kontrollida regulaarselt oma tervist. Kontrollige regulaarselt oma vererõhku ja kolesteroolitaset ning hoidke need kontrolli all

Milliseid haigusi südamerütmihäired põhjustavad?

Kiired rütmihäireid esinevad sagedamini, neist annavad tihti märku kaebused, mida kirjeldatakse kui südamekloppimist, õõnsat ebamugavust rinnus, südamelöökide „vahelejätmist“, pearinglust ja üldist halba enesetunnet. Alati ei pruugi aga kaebusi esineda või on need leebed, mistõttu ei pane neid ka tähele.

Kui kojad ei tõmbu regulaarselt kokku, aeglustub verevool südames ning selle tulemusel võivad moodustuda trombid. Trombid võivad südamest veresooni pidi sattuda erinevatesse organitesse, ajuarteritesse sattumisel tekib insult. Insult ehk ajuinfarkt on KVA eluohtlik tüsistus, mille tekkerisk on selle diagnoosiga inimestel viis kord kõrgem kui neil, kellel rütmihäiret ei ole. Kõige levinumad KVA sümptomid on südamepekslemine või tunne, et süda on rütmist väljas. Võib esineda ka pearinglust, õhupuudust, uimasust või rindkerevalu. Õnneks saab kodade virvenduse vastu võidelda: on olemas mitmeid ravimeetodeid, mis aitavad lahendada paljusid probleeme, vältida võimalikke tüsistusi, parandada elukvaliteeti ja pikendada eluiga.