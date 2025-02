RAHA Kaubanduskeskustes pensionifondide müümine lõpeb

„Kaubanduskeskus pole tänapäeval enam see keskkond, kus teha sedavõrd kaalukaid otsuseid,“ ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu BNS-ile.

Tema sõnul on tegemist ühe ajastu lõpuga, sest pensionifondide välimüügile on 17 aastaga tekkinud LHV nägu. „LHV eesmärk on panustada Eesti inimeste tulevikukindluse kasvu ja pensionifondide tutvustamine kaubanduskeskustes on pannud inimesi rohkem mõtlema enda teise samba käekäigule. Ometi on aeg välimüügi lõpetamiseks küps, sest Eesti inimeste teadlikkus ja info hankimise harjumused on muutunud,“ sõnas Vallistu.

Praegu on kasutajasõbralikud digilahendused klientideni jõudmisel võtmetähtsusega ja Vallistu sõnul saadab edu ettevõtteid, kes julgevad olla suunanäitajad. Ta tõi välja, et LHV loomuses on pidevalt katsetada ja teha asju teisiti. Ka LHV pensionifondide välimüügiga alustamine oli Eestis ainulaadne, kuid tänaseks on kõik olulised teenused paari liigutuse kaugusel nutiseadmes ja innovatsioon ei peatu. Seetõttu keskendub LHV edaspidi välimüügi asemel rohkem digilahendustele, et pensioni puudutav teave jõuaks inimesteni võimalikult mugavalt. „Soovime, et Eesti elanikud saaksid oluliste teemadega tutvuda hetkel, mil nende jaoks on kõige sobivam,“ ütles Vallistu.