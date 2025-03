KÖÖK Miks viskame hakklihamassi vastu kaussi?

Millist hakkliha valida?

Teada on, et seahakkliha on suurema ning veise- ja metsloomahakkliha väiksema rasvasisaldusega, aga lisades väiksema rasvasisaldusega hakklihale mahlasust andvaid toiduaineid, nagu rõõska või hapukoort, muna, tomati- või muid maitsekastmeid, saab ka väiksema rasvasisaldusega hakklihast mahlased tooted.

Maitsesta hästi

Häid nippe

*Hakkliha tuleb korralikult töödelda. Parim on segada hakklihatainas kokku ja loopida seda vastu kaussi, kuni on näha, et värvus ja struktuur muutuvad, hakkliha on sidunud lisatud vedeliku ja tainas on ühtlane. Vajalik on see sellepärast, et siis tuleb toode mahlane ja ühtlane, ei küpse n-ö kuumaastikuks.