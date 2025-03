TERVISLIK TOITUMINE Kuidas koostas toidusoovitusi Eesti?

Eesti kasutab toidusoovituste näitlikustamiseks toidupüramiidi. Kuna söömine ja liikumine peavad olema omavahel tasakaalus, on plakatil toodud ka liikumise (ka veejoomise ja puhkamise) vajalikkust selgitav info. Soovituste toidupüramiid jagab toidud viide põhitoidugruppi, lähtudes nende botaanilisest või loomsest päritolust või tootmisviisist. On aga mõned väikesed, kuid loogilised erandid tingituna mõne toidu toitainelisest koostisest. Näiteks kartul on köögivili, aga suure tärkliserikkuse tõttu kuulub ta teraviljadega ühte põhitoidugruppi. Piimatoode või, koosneb peamiselt rasvast, on viidud lisatavate toidurasvade gruppi. Kui mõni muidu hea toitainelise koostisega toode sisaldab paraku palju lisatud suhkruid, kuulub see küll oma põhitoidugruppi, kuid temaga lisanduvad magusaportsjonid püramiidi tipuosasse. Tipuosas endas paiknevad toidud, mille söömine pole organismi talitluseks vajalik (loomulikult ei tähenda see, et nende söömine väheses koguses või harva oleks keelatud).