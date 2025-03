EESTI Rongiga kolmsada kilomeetrit ja neli maad

Leia kindlasti ühendused, kus ümberistumiseks on rohkem aega kui kümme minutit.

Nõuanne 2: Millal minna perroonile?

Rongipersonal annab nõu, et rongile hakka minema alles siis, kui see on seisma jäänud, et vältida võimalikke kukkumisi. Kui vajad rohkem aega sisenemiseks, anna rongisaatjale märguanne, et rong ilma sinuta ära ei sõidaks.

Nõuanne 3: Mida teha pagasiga?

Rongiga reisimisel on hea meeles pidada, et pagas võiks olla nii väike ja kerge kui võimalik. Mitte igal pool pole eskalaatoreid ega lifte. Näiteks vanemates rongijaamades neid polegi ja trepist üles-alla kõndida on kerge pagasiga tunduvalt mugavam.

Nõuanne 3: Kas tasub kasutada pagasiteenust?

Kui sul on kaasas rohkem kui üks kohver, on võimalik kasutada rongiliinide pakutavat kandeteenust. Alternatiivina saab tellida ka pagasi saatmise sihtpunkti. See võtab kõige rohkem kolm päeva aega.

Nõuanne 4: Mis on mobiilsusteenus?

Reisijale, kellel on abi vaja kas nägemispuudulikkuse või liikumispuude tõttu, pakutakse vastavalt Euroopa Liidu määrusele niinimetatud mobiilsusteenust. Tegemist on telefoni teel saadava informatsiooniga, mis annab teada, kas jaamas on eskalaatorid või kaldteed, kas liftid töötavad, kui pikk on tee perroonile. Mobiilsusabi kaudu saab tellida ka abi perroonile jõudmiseks.