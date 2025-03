TERVIS Põleva suu müsteerium

Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-nina-kurguhaiguste arst Mare Kalvet selgitab, et põleva suu sündroomil on mitmeid tunnuseid, üks neist on atüüpiline näovalu, mis on püsiv, ühtlane ja olemuselt varieeruv.

Kujutage ette, et teie suu õhetab ja kõrvetab, nagu oleksite söönud midagi ülimalt vürtsikat, kuid tegelikkuses pole suuõõnes midagi, mis seda seletaks. See on krooniline suu-näopiirkonna valu sündroom. See on maitsetundlikkuse häire ja valu liit.