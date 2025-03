EESTI Seljametsa – Eesti vanima asustusega küla Pärnu linnas

Kui ühel pool on kiviaja asulakoht, siis sellest paarsada meetrit teisel pool tänava ääres on "Ajakivi", mis sai kohale 2015. aastal Paikuse Lions-klubi liikmete ühise töö tulemusena. Ligemale kümme tonni kaaluva Kikepera soorahnu külge on kinnitatud mustast graniidist lihvitud lõpmatuse märk, mis stiliseeritult kujutab ühtlasi DNA-järjestust kodeerivat spiraali. Monumendi kunstilise külje looja Tiina Ojaste lisab, et ta kujutas tänapäeva inimese ja selle eellase jõulise kämbla kätlemist.

Inimsõbralikud kalad

Tiina Ojaste Seljametsa kodus veesilma kõrvale rajatud kiviskulptuuride-installatsioonide õuegalerii jääb Sindi-Lodja kiviaja asulakohast Reiu jõe suudmes linnulennult vaid mõne kilomeetri kaugusele. Tema koduõel elab samuti kiviaeg, seda tänapäevases võtmes. Isegi siis, kui seal toksitakse lohukive. "Proovisime, kuidas ennemuistsel ajal lohke kividesse toksiti. Tegime seda kiviaja inimese kombel," ütleb Tiina Ojaste ja lisab, et vaimustus on mõnel nii suur, et tuleb ikka ja jälle toksima. "See tegevus on huvitav," leiab ta, "sest heli kostab küllaltki kaugele. Ja pead leidma ümara kivi, mis pihku mahub, kaks erineva kõvadusega kivi. Kõik, kes külla tulevad, tahavad toksimist proovida, nii et paljudel on juba päris oma lohk sisse toksitud."