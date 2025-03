ELULUST Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder: "Ma ei oska siiani huvitavamat tööd ette kujutada!"

Te olete juhtinud Klassikaraadiot peatoimetajana kanali sünnist saadik – see on väga pikk aeg!

Jah. Ja ometi on see aeg möödunud kui silmapilk. Lõpetasin Tallinna Konservatooriumi muusikateadlasena ning asusin seejärel tööle muusikatoimetajana Eesti Raadios. 1993. aastal sain muusikasaadete peatoimetajaks, olin toona toimetuses kõige noorem. Välja õpetas mind minu eelkäija Paul Himma. Edasine kujunes töö käigus.

Tunnistan, et mul on väga huvitav töö, mis küll ühtpidi võtab palju, kuid annab samas ka väga palju tagasi. Mul on võimalus algatada huvitavaid saateid, teha koos kolleegidega teoks uusi ideid. Oleme toimetusega oma tegemistes vabad, jäädes siiski raamidesse ehk siis oma ülesande juurde luua head kultuuri- ja muusikakanalit prioriteediga klassikalisel muusikal. Ainus, mis meid tõeliselt piirab, on eelarve. Ja sedagi vähest on viimasel ajal kärbitud. Niisiis tuleb meil "toota" vähema rahaga, aga veelgi paremat ja huvitavamat sisu. Ka selles olukorras lahenduse leidmine on peatoimetaja ülesanne.

Tunnistan, et kuulun nende raadiokuulajate hulka, kes ei uuri enne programmi, vaid klõpsavad raadio mängima siis, kui tuju. Meie vestluse eel tähelepanelikumalt Klassikaraadio programmi uurides olin päris üllatunud – teie programm on niivõrd rikkalik, mitmekülgne ja paeluv, et ainuüksi järelkuulamistega võiks kogu lähema aja täita. Kuidas see programm sünnib?