60+ märtsikuu number Võrratu hakkliha ja põleva suu sündroom

Anne Lill on üks neist sadadest tuhandetest Eesti inimestest, kes tegeleb iga päev pereliikmete hooldamise, abistamise ja toetamisega. Ju siis on saatus nii ette näinud, aga neid hoolealuseid on tal praeguse seisuga juba kolm. Kui keegi arvab, et selline olukord on tapvalt raskemeelne ja üks lakkamatu hädade jada, siis nii see tegelikult ei ole. On ülimalt pingelisi aegu, aga need õnneks vahelduvad rahulikumate aegadega. Naeru ja head huumorit nende majas jagub. Nagu ta tavatseb ikka öelda, et iga tragöödia sisaldab paraja portsu koomikat. Ja vastupidi. Alati teeb nõutuks, kui keegi juhtub küsima, et mis aitab tal elada. Et mis mõttes siis? See ongi tema elu. Ajakirja 60+ märtsikuu numbris ilmub tema avameelne ja aus lugu omastehooldaja tegelikust elust.