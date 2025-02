Aina rohkem inimesi kogub kolmandas pensionisambas pensionilisa

Swedbanki kolmanda samba fondidega liitus eelmisel aastal pea 8600 uut investorit ning aasta lõpu seisuga usaldas pea 68 000 Eesti inimest pensioni kogumisel just Swedbanki kolmanda samba fonde, vaheendab Swedbanki pensionivaldkonna juhi Kaire Peiki kirjapandut BNS.

Swedbanki kolmanda pensionisamba varade maht suurenes mullu 38 protsenti ehk 82 miljoni euro võrra. Märgatavalt ehk 86 protsenti kasvas seejuures passiivselt juhitud ehk indeksfondide varade maht. Ka enim uusi investoreid, pea 4000, liitus kõigist Swedbanki kolmanda samba fondidest just pensionifondiga Indeks, mille liitunute arv kasvas aastaga 41 protsendi võrra.

Swedbanki aktiivselt juhitud fondide maht suurenes mullu aasta varasemaga võrreldes 26 protsenti ehk 46 miljoni euro võrra. Kõige rohkem uusi investoreid liitus aktiivsetest fondidest seejuures Swedbanki pensionifondiga V100 – aastaga kasvas liitunute arv 24 protsenti ehk umbes 2250 inimese võrra.

Keskmine Swedbanki vabatahtliku pensioni koguja on 41aastane, kellel on kolmandasse sambasse kogunenud 4400 eurot. Kusjuures keskmine kogutud summa on aastaga kasvanud pea 900 euro võrra. Kõigist kolmandasse sambasse kogujatest on pooled mehed ja pooled naised. Küll aga on naistel kolmandasse sambasse kogunenud pea 26 protsenti vähem raha kui meestel, vastavalt 3800 ja 5000 eurot. Tegemist on seejuures oluliselt suurema erinevusega kui Eesti ametlik sooline palgalõhe, mis jääb 13 protsenti kanti.

Kolmanda samba sissemaksed ei pea olema regulaarsed, kuid hea meel on tõdeda, et pea 40 protsenti Swedbanki investoritest panustas eelmisel aastal sambasse igakuiselt. Pea 70 protsenti investoritest tegi eelmisel aastal vähemalt ühe sissemakse. Ka keskmine aastane sissemakse summa on järk-järgult kasvanud, jõudes eelmisel aastal 1070 euro juurde.

Kolmanda pensionisamba suurim eelis, miks kasutada enne teisi investeerimisvõimalusi ära just see, on tulumaksusoodustusest tulev iga-aastane tootlus. See tähendab, et kui aastased sissemaksed ei ületa 15 protsenti inimese aastatulust või 6000 eurot, on võimalik nende pealt kevadel tuludeklaratsiooniga tagasi 20 protsenti tulumaksu. Eelmisel aastal tegi kaks protsenti Swedbanki kolmanda samba investoritest sissemakseid, mis ületasid tulumaksusoodustuse piiri, seda on umbes 450 inimest rohkem kui aasta varem.