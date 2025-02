Vähiravifond toetas mullu Eesti inimesi enam kui 4,5 miljoni ulatuses

„Kogesime eelmise aasta lõpus Eesti inimeste erakordset armastust, tuge ja poolehoidu fondi suunal. Selle toel ronisime raskest rahalisest seisust välja, purustasime kõik senised rekordid fondi tulude ja tasutud raviarvete osas, aga mis kõige olulisem – jätkuvalt saavad kõik abivajajad neile hädavajaliku ravi,” ütles Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu. „Selle kõigega on Eesti inimesed meie arvates andnud hääleka, selge ja resoluutse sõnumi: kõik abivajajad peavad jätkuvalt abi saama, neist igaühe ravi on piisavalt kulutõhus ning üheltki vähihaigelt ei tohi viimast õlekõrt käest rebida. Meie jätkame oma tööd selle nimel, et iga vähihaige saaks õigeaegselt talle vajaliku ravi, lootuse ja võimaluse.”