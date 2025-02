Initsiatiivgrupp pakub välja Tallinna teenusmajade teenused

Ta lisas, et paljudes riikides toimivad eakate teenusmajad juba hästi. Edukaid näiteid on tuua Soomest, Rootsist ja Kanadast. Väiksemaid sääraseid maju koos sisseostetud teenustega on kerkinud teisteski Eesti erinevates paikades – Keilas ja Saues. „Tallinnal on siin väga palju võimalusi, kuidas oma vanemaid elanikke abistada ja anda neile võimalus tegusalt vanaduspõlve veeta,“ rääkis Klaar.