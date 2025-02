KÖÖK Miks tasub süüa kaunvilju?

Kaunviljad on suure kiudainetesisaldusega, nad sisaldavad rohkesti lahustuvaid kiudaineid ja ka resistentset tärklist. Need aitavad tekitada küllastustunnet, mis vähendab tarbitava toidu hulka ning mõjutab sel viisil positiivselt nii kehakaalu kui veresuhkru taset. Kaunviljade suurem tarbimine seondub ka väiksema südamehaiguste riski ja madalama kolesteroolitasemega. Vitamiinidest sisaldavad nad rohkesti folaate, mineraalainetest rauda, mangaani ja fosforit. Kaunviljad on hea taimse valgu allikas.