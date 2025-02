Teatud üldised põhimõtted on suhteliselt sarnased, nt süüa tasakaalustatud mitmekesist segatoitu, tarbida piisavalt vett, piirata soola ja lisatud suhkrute tarbimist. Samas on teatud aspektid ka mõnevõrra teistsugused. Nimelt, riikide toitumisjuhised on tegelikult väga mahukad detailsed väljaanded kontekstipõhiste nõuannetega ja põhimõtetega tervisliku toitumise ja eluviisi kohta. Need põhinevad usaldusväärsetel tõenditel ning vastavad antud riigi rahvatervise ja toitumise prioriteetidele, toidu tootmise ja tarbimise harjumustele, sotsiaalkultuurilistele mõjudele ning selgitavad toidu koostist ja ka kättesaadavust antud riigis.