TERVIS Gripivastane vaktsineerimine treenib immuunsüsteemi

Gripivaktsiin on meil aastaid juba kasutusel olnud, on tõestanud oma tõhusust ja ohutust. Vaktsiini uuendatakse igal aastal vastavalt just sel aastal ringlevale gripitüvele. Vaktsiin on ohutu nii rasedatele kui ka lastele, nõrgestatud immuunsusega inimestele, vanadele, noortele, kroonilise haigusega inimestele.

"Me teame, et vaktsiin kaitseb gripi raske kulgemise eest. See tähendab, et vaktsineerimise järel võib inimene ikkagi grippi jääda, kuid põeb seda palju kergemalt kui ilma vaktsiinita. Eakatele või krooniliste haigustega inimestele on vaktsineerimine gripi vastu vägagi soovitav, sellega saab ennast kaitsta haiguse raskema kulu eest. Saab vältida tõsistest haigustüsistustest tingitud surmasid," selgitab tohter.

Immuunvastuse kujunemine nõuab aega

"Vaktsiinidega on lood natuke niimoodi, et mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea," selgitab Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits. "Immuunvastus on väga keeruline asi ning selle kujunemine ja täiustumine nõuab aega. Gripiviiruse puhul on asjad nii, et esmalt tekivad antikehad viiruse kõige kättesaadavamate osade vastu. Paraku on ka viirus sellest suurepäraselt teadlik ja need antikehad pole ei kõige efektiivsemad ega pikaajalise toimega – viirus muudab neid sihtmärke pidevalt. On ka teisi sihtmärke, mis on konservatiivsemad ja ühised paljudel erinevatel gripiviirustel, kuid neid üles leida ja rünnata on raskem. Selline võime kujuneb tüüpiliselt vaid korduval kokkupuutel patogeeniga. See võib toimuda kas haigestumise või vaktsineerimise tulemusena. Gripi puhul tasuks oma immuunsust treenida pigem vaktsineerimise teel. Mõistlik oleks sellega alustada oluliselt enne 60. eluaastat," soovitab professor.