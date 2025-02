HINGEELU Armukadedus – kas haigus, pahe või inimlik nõrkus?

Normaalne armukadedus on muutumas ebanormaalseks, kui seda on liiga vähe (partner ei tunne enam üldse huvi oma kaaslase tegemiste vastu) või seda on liiga palju.

Tüli algatavad mehed

Armukadedusel on nii looduslik kui sotsiaalne taust. Loodusseadustest lähtudes ei ole armukadedusel armastusega midagi ühist ja selle tingib alateadlik paarilise valvamise vajadus, kindlustamaks oma soo kestvust – siit ka tõsiasi, et mehed on hulga armukadedamad kui naised, seda ka eestlaste seas. Vastavad uuringud on näidanud, et armukadedusest põhjustatud tülidest on alustajateks 2/3 juhtudel mehed. Kõige armukadedamad on lastetud või impotendid.