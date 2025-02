EESTI Metsanurme – ajalugu ja tänapäev laiuvate laante vahel

"Meie külakeskus on ehk veidi ebatraditsiooniline," ütleb Anneli Kana ja viitab sellele, et siin on maaturism ühendatud keskuseks ennekõike kohalike tarvis. Anneli Kana on Metsanurme mittetulundusühingu tegevjuht, sealsete tegemistega juba loomisest peale seotud. Metsanurmes ta küll ei ela, aga 1. septembrist 2010 on Metsanurme üks osa tema mitmekülgsetest tegevustest.

Vastlapäev hernesupi ja kuklitega

Kui vähegi lund on, siis on Metsanurmes traditsiooniline vastlapäev, mida tähistatakse alati õigel päeval. "Siin, meie õue peal, külaplatsil, on küla kõrgeim punkt," muheleb ta. See on väike mägi, millelt saab alla kelgutada ja vastlapäeval pikimas lius mõõtu võtta. Traditsiooniliselt pakutakse vastlapäeval ka hernesuppi ja vastlakukleid. "Kui tegemisi palju ja oma kohvik ei jõua neid valmistada, siis tuleb appi Joosu ja Liisu leivatuba ja need kuklid on überhead," ütleb Anneli. Ta meenutab, et mõnikord on ka lumevollet mängitud ja kunagi toodi vastlateks kohale hobusedki, aga praegu ei leia enam selliseid, kes rege oskaksid vedada, enamik on ratsahobused. Seetõttu on meie vastlad ka veidi rahulikumad.

Saku valla suurim küla