ELULUST Andres Georgi poeg Ots on pidanud terve elu nimeneedusega elama

Õnneks on näitleja silmaoperatsioonid (neid oli tal möödunud aastal mitu) kõik hästi läinud. Raamatusõber on ta olnud terve elu. "Ka praegu teen lugedes tööd. Loen endiselt pimedate ühingu helistuudios sisse audioraamatuid. Mulle see lugemine väga meeldib. Saan silmaringi avardada ja muidu suhelda," avaldab ta. "Kui oled sunnitud kõva häälega kolm tundi lugema, ja mitte lihtsalt lugema, vaid seejuures ka mõtlema, olema sees nendes piltides ja mõtetes, siis see on trenn. Selle tõelise lugemistunde sain ma ilmselt kätte just pimedatele lugemisega ja tänu Einar Kraudile, kes mind juba 1985. aastal lugema kutsus. Ta meeldis mulle, sest ta oli meeletult nõudlik."

Saunalembene suvitaja

Tal on seal Kotlandi külas Koerasitamättal saun. "Koerasitamätta on ta sellepärast, et kohe meie elamise juures ristuvad kolm kohalikku teed ja kõik küla koerad käisid seal kükitamas. See kant on tegelikult ühe suure talu järgi nimetatud Ütsaks. Kunagi ammu oli sellel kolme tee ristil isegi Ütsa bussipeatus. Kui esimest korda sinna läksin, vaatasin: kurat, kas keegi on minuga rumalat nalja teinud – bussipeatuse sildi peal on Otsa. Läksin lähemale ja siis nägin, et ikka Ütsa. Praegugi kutsuvad naabrid mu sauna Koerasitamättaks, aga ehitusregistris on see ikka Sassi kinnistu nime all," muigab Andres Ots.