Pensioni eest on hooldekodusse üha raskem pääseda

Rahastamismudelis kummipaelaefekt

Riigikontrolli hinnangul on hooldereformi rahastamismudelisse sisse kirjutatud justkui kummipaelaefekt, kus avaliku sektori rahastuse mahte tuleks teenuse hinnakasvule automaatselt järele tõmmata, muidu libiseb käest reformi eesmärk muuta hooldekodukoht keskmise pensioniga kättesaadavaks. Teenuseosutajatele on garanteeritud avaliku rahastuse toel kulude kate kindlas ulatuses, kuid kuna kulude kasv ei ole riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt juhitav, ei pruugi sellise süsteemi ülalpidamine olla pikemas vaates jõukohane. Sotsiaalministeerium loodab, et hinnakasv pidurdub turukonkurentsis, kuid meetmed selle mõjutamiseks rahastamismudelis puuduvad. Arvestades seda, et teenusekohti on puudu ja nõudlus ületab pakkumist, on tõenäoline, et kiire hinnakasv jätkub.

Hooldekodukohti on juurde tulnud

Hooldekodukohti on Riigikontrolli hinnangul juurde loodud ja seeläbi kättesaadavust parandatud, kuid kohtade defitsiit on jätkuvalt probleem. 2023. aasta algusest kuni maini 2024 on maksimaalne lubatud voodikohtade arv hooldekodudes suurenenud 580 koha võrra, mis teeb kasvumääraks viis protsenti. Hooldekodudes olevate inimeste arv on samal ajal suurenenud mõnevõrra kiiremini ehk üheksa protsenti, mis näitab tugevat nõudlust ja hooldekodude täituvuse suurenemist. Kohtade kättesaadavus erineb piirkondlikult. Hinnatase on kõrgem ja teenusekohtade puudus teravaim Harjumaal, kus vanaduspensioni saajate kohta on hooldekodukohti näiteks viis korda vähem kui Põlvamaal.

Hooldustöötajaid on rohkem