Eestist saab maailma esimene riik, kus südamestimulaatoreid paigaldatakse uuel meetodil

„Juhteteede stimulatsioon on täpsem südamestimulaatori paigaldamise meetod, mis jäljendab südame loomulikku tööd ja aitab parandada südamerütmihäiretega patsientide elukvaliteeti,“ selgitas Ida-Tallinna Keskhaigla südamekeskuse juhataja doktor Heli Kaljusaar. „Nüüd on see kättesaadav kõigis Eesti haiglates, kus paigaldatakse südamestimulaatoreid – see on maailmas ainulaadne,“ lisas Kaljusaar.