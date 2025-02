Vähktõvest paraneb Eestis järjest rohkem inimesi

Aruandest nähtub, et ELis tervikuna on vähielumus paranenud ning vähisuremus on vähenenud 12 protsendi võrra. Samal ajal on vähktõve esinemissagedus 24 protsendi võrra suurenenud ning see nõuab täiendavaid jõupingutusi taastusravi ja elukvaliteedi programmide arendamiseks;