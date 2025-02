Igal vähidiagnoosiga patsiendil on individuaalsed vajadused

Lisaks e-toele on PERH algatanud patsiendikooli ja loonud hariduslikke materjale keemia- ja kiiritusravi patsientidele. Nende seas on ka spetsiaalselt loodud videomaterjalid, mis aitavad leevendada ravieelset ärevust. Samuti on käivitunud spetsiaalsete õde-nõustajate ja paikmepõhiste õdede koolitusprogrammid ja kohandatud mobiilirakendused rinnavähi patsientidele.

Eestis on valminud ka vähitõrje tegevuskava aastateks 2021–2030, mis keskendub vähi ennetamisele, varajasele diagnoosimisele ja ravi kättesaadavuse parandamisele. Selle eesmärk on vähki haigestumise vähendamine, elulemuse pikendamine ja patsientide elukvaliteedi tõstmine.

4. veebruaril tähistatakse Ülemaailmset Vähipäeva (World Cancer Day), mis on pühendatud vähivastasele võitlusele. Seda korraldab The Union for International Cancer Control (UICC), mille liikmeskonda kuulub 1200 organisatsiooni 172 riigist. Eesti Vähiliit on UICC ametlik liige alates 1993. aastast ning lähtub oma tegevustes rahvusvahelistest vähitõrje põhimõtetest ja praktilistest soovitustest.

2022. aastal registreeriti maailmas ligikaudu 20 miljonit uut vähijuhtumit ning prognooside kohaselt võib see arv aastaks 2050 tõusta 35 miljonini, mis tähendab 77% kasvu. Maailma Vähipäeva moto on „United by Unique” („Patsiendikesksus on meie ühine eesmärk”), kutsudes üles mõtlema, mida saame ühiskonnas ja individuaalsel tasandil ära teha vähivastases võitluses, sealjuures keskenduda patsendikesksele lähenemisele.

Eestis diagnoositi 2022. aastal 9191 uut vähijuhtumit, neist 4561 meestel ja 4630 naistel. UICC sõnul teame 2024. aastal vähktõvest rohkem, kui kunagi varem. See teadlikkus võimaldab paremat ennetust, varasemat avastamist ja tõhusamat ravi, mille tulemusena kasvab ka tervenenud patsientide arv. Teadusuuringud on kinnitanud, et elustiil, sh suitsetamine, liigne kehakaal ja vähene liikumine, mängivad olulist rolli vähktõve kujunemisel, ning neile teguritele tähelepanu pööramine on vähiennetuses väga oluline.